Вторую и третью линии по изготовлению вакуумных пробирок запустили в ОЭЗ «Дубна»

«Гранат Био Тех» продолжает расширять свое производство в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Предприятие запустило вторую и третью линии по изготовлению вакуумных пробирок под брендом Acti-Fine для забора, хранения и перевозки венозной крови. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что объем инвестиций в новый проект превысил триста миллионов рублей, из которых 168 млн рублей инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности РФ (ФРП). Заем был предоставлен подмосковному предприятию по программе «Проекты развития».

Ожидается, что запуск новых технологических линий позволил резиденту ОЭЗ «Дубна» увеличить производственные мощности по выпуску одноразовых вакуумных пробирок со 100 до 180 млн штук в год, а свою долю на рынке получится поднять с текущих 14% до 20%, тем самым потеснив импорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.