ВЦИОМ: россияне планируют потратить более 62 тысяч рублей на Новый год

Российские граждане в среднем собираются выложить на празднование приближающегося Нового года порядка 62 тысяч 655 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты замера общественного мнения ВЦИОМ.

Как отмечают аналитики, указанные цифры стали новым историческим максимумом.

«Согласно результатам опроса, в среднем на празднование 2025 года россияне планируют потратить 62 тысячи, 655 рублей, что на 16% или 8 тысяч 588 рублей больше, чем в 2023 году, а также на 49 тысяч 410 рублей больше, чем в 2020 году», — говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что более 13 тысяч респондентов планируют потратить на праздничное застолье. Ещё 22 тысячи 983 рубля будут направлены на подарки для близких. Более 26 тысяч рублей респонденты планируют потратить на ёлки для детей, туристические поездки, походы в театр, рестораны и другие развлечения.

Большинство участников опроса (76%) сообщили, что будут встречать Новый год дома. 5% респондентов планируют отмечать праздник в гостях, 4% — на даче, 2% — за городом в пансионате или санатории.

Молодежь в возрасте от 18 до 23 лет чаще всего отвечала, что планирует отмечать праздник в гостях (13%) и на даче (9%).

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов прокомментировал результаты социологического опроса, отметив, что ожидаемые аналитиками траты россиян на новогодние каникулы растут ежегодно в среднем на одну пятую.

Ранее россиянам рассказали, что они смогут на предстоящие новогодние праздники отдохнуть аж 11 дней: с 29 декабря нынешнего года по 8 января включительно 2025 года.