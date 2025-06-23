Вучич заявил о полной приостановке Сербией экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство остановило все поставки боеприпасов за рубеж. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению сербского лидера, сейчас остановлены все отправки партий боеприпасов за рубеж. Все они сейчас отправляются в распоряжение национальной армии. Теперь весь импорт снарядов и патронов будет производиться с помощью специальных решений правительства.

«Нет больше такого, чтобы согласились два министра, и продукция шла обычным и нормальным путем, сейчас все приостановлено», — указал он.

Вучич добавил, что будет смотреть на изменение ситуации, насколько она соответствует интересам страны. По его словам, в выпуске боеприпасов в Сербии задействовано порядка 150 тыс. человек, и он не хочет оставлять их без заработка и средств к существованию.

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что Сербия использует обходные пути для экспорта боеприпасов на Украину. По словам представителей этого ведомства, вклад сербских производителей оружия и боеприпасов играет важную роль в поддержании боеготовности украинской армии.