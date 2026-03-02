Выбор без выбора: Индия не может сдержать обещание США и отказаться от ресурсов из РФ

Обострение ситуации вокруг Ирана и угроза блокировки Ормузского пролива поставили Индию в крайне сложное положение. Об этом сообщает CNBC.

Для страны, которая на 85% зависит от импорта энергоносителей, рост цен даже на несколько долларов становится тяжелым ударом по экономике. Нью-Дели оказался в тупике: обещанный Вашингтону отказ от российской нефти теперь выглядит практически невыполнимым из-за дестабилизации поставок с Ближнего Востока.

Ситуация осложняется тем, что ранее Индия в рамках торгового соглашения с США начала замещать российское сырье арабским. Однако надежность ближневосточного импорта сегодня под большим вопросом, а альтернатив, сравнимых по цене и объемам с российскими, у страны БРИКС фактически нет.

Вашингтон уже предупредил о возможном введении карательных пошлин, если Нью-Дели снова начнет активно закупать нефть у России. Тем не менее индийские власти стоят перед выбором: либо следовать политическим договоренностям с США и допустить энергетический кризис, либо обеспечить стабильность своей экономики за счет проверенных поставок из РФ. Судя по текущей динамике на Ближнем Востоке, второй сценарий становится для индийского правительства приоритетным.

