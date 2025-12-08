В Талдоме прокуратура помогла защитить права пенсионеров, ставших жертвами телефонных мошенников

В ведомстве уточнили, что по факту хищения денежных средств у пожилых граждан в производстве следственного отдела ОМВД России по Талдомскому округу находится пять уголовных дел по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ущерб по ним превысил 4,3 млн рублей.

Личности 10 владельцев банковских счетов, куда переводились деньги, удалось установить. Ими оказались жители Республик Дагестан и Марий Эл, Краснодарского края, Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской областей. Городской прокурор обратился в суд с исками о взыскании с владельцев счетов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными – более 5,5 млн рублей. Требования были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.