Выяснилось, где подорожал, а где подешевел отдых в России

Стоимость организованного отдыха на юге России этим летом для россиян по сравнению с прошлым годом будет дороже на 15-25%. Об этом рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

По его словам, в данном случае речь идет о Краснодарском крае, куда ринулись туристы после возникших сложностей с поездкой в Крым — с отменой авиарейсов, пробками на Крымском мосту и другими препятствиями.

«В таком случае самостоятельный туризм с палаткой или проживанием в хостеле, либо аренда апартаментов позволит значительно сократить расходы. При этом стоимость отдыха (проживание и питание) в Крыму наоборот снизилась в связи со снижением спроса», — уточнил Гареев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основные затраты туристов, по его словам, будут связаны с транспортными расходами.

«Также отмечу повышенный спрос на курорты Минеральных Вод, где практически не осталось свободных мест для размещения. Но такая тенденция наблюдается в этом регионе ежегодно в летне-осенний сезон», — уточнил экономист.

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