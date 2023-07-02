Делайте то, что хочется: разбираемся, почему в отпуске не всегда получается нормально отдохнуть

В отпуске человек хочет перезагрузиться и получить яркие впечатления. Однако с этим можно переусердствовать. Чтобы после отпуска не нужен был еще один отпуск, важно не перегрузить организм. Рассказываем, как отдохнуть на полгода вперед.

Чтобы расслабиться и прийти к внутреннему балансу, необходимо сфокусироваться на своих желаниях и потребностях организма. При этом делать то, что хочется, но чередовать это с полезными привычками. Так, можно податься желанию и поспать подольше, но в течение дня можно проявить любознательность и отправиться на организованную экскурсию или самостоятельно изучить местность.

«Также важно во время отдыха давать себе выбор. Например, вести активный образ жизни или быть в расслабленном режиме. Однако только на практике можно понять, какая активность может улучшить самочувствие. Поэтому в свободное время от лежания на пляже или от пребывания в спа-зоне можно попробовать посетить занятия по йоге, пилатесу или медитации», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Кроме того, в отпуске стоит нейтрализовать информационные шумы, способные перегрузить мозг. В частности, на какой-то время можно отключать все свои гаджеты, чтобы в тишине и спокойствие насладиться природой.

«Еще на отдыхе не нужно себя ругать, если съели еще один десерт или выпили бокал вина. Следование своим желаниям позволит избежать выгорание и срыва», - уточнила эксперт.

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