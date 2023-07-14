Выяснилось, когда в России подешевеют арбузы

Отечественные арбузы — астраханские, краснодарские, крымские, ставропольские — начнут продавать в Москве и области не раньше августа. До этого момента покупать другие бахчевые не очень выгодно.

Как рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, первые импортные арбузы из Турции и Ирана можно встретить весной и в первые недели лета, а с середины июля завоз начинают Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

«На цены импортных арбузов влияют затраты на их выращивание в каждой из стран (стоимость удобрений, техники и ее ремонта), транспортировку, таможенные пошлины и валютный курс рубля. Так, например, годовая инфляция в Турции в июне текущего года составила 38,2%, а продовольственная инфляция достигла 53,92%», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по ее словам, турецкие арбузы дорогие. Кроме того, отметила Долгова, ослабление рубля, отмечаемое в последнее время, неминуемо отразится на ценах импортной продукции: они будут расти до появления на прилавках российских плодов.

«Цены на отечественные арбузы будут формироваться в зависимости от погодных условий, определяющих качество и количество урожая, затрат на его выращивание и уборку, стоимости транспортировки. В Астраханской области, например, под бахчевые занято восемь тыс. гектаров, планируется собрать около 300 тыс. тонн арбузов и дынь», — уточнила доцент.

Но есть нюанс, о котором упомянула собеседница. Учитывая, что в прошлом году в ряде южных регионов страны был собран рекордный урожай арбузов и многие фермеры оказались в убытке из-за низких закупочных цен, предлагаемых посредниками и торговлей, в этом году площади под посадку бахчевых могли сократиться.

«Потребительские цены любых продуктов, кроме всего перечисленного, определяются ценовой политикой розничных продавцов и уровнем спроса. Минимального уровня розничные цены на арбузы достигнут в конце августа – начале сентября», — подытожила Долгова.

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