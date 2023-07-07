Замочите, измельчите, добавьте масла: разбираемся, какие пищевые ошибки лишают продукты пользы

Есть несколько видов продуктов, чистка и употребление которых оказывается не таким простым и очевидным делом. Некоторые из них люди не употребляют, как раз потому, что годами не могут найти правильный подход.

Один из таких продуктов - орех. Некоторые из них лучше замочить и хорошо просушить перед употреблением. Например, сорта пекан, грецкий, арахис, миндаль и кешью требуют подобной обработки. Это поможет снизить уровень тех веществ, которые при пищеварении вызывают изжогу, тяжесть и боль.

«Семена льна необходимо измельчать, прежде чем добавлять в пищу. Иначе питательные вещества не поступят из цельного зерна в организм. А вот бананы, зелень и листья салата лучше всегда разбавлять хорошим маслом. Так питательные вещества вступят в реакцию и быстро усвоятся», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Также эксперт уточнил, что яйца очень полезны, но есть их лучше вареными, а не жареными. Но чистка яиц — занятие не из легких, однако есть простой способ, благодаря которому скорлупа снимется за секунду. Перед тем, как поместить яйца в воду, добавьте соду. Скорлупа во время варки «отойдет» от белка и не доставит вам лишних забот.

«Летом наступает пора дыни и арбуза. По словам специалистов, их лучше есть отдельно от других блюд. А точнее через час после приема тяжелой пищи», - заключил эксперт.

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