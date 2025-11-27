Выяснилось, сколько россиян готовы сократить траты в 2026 году для сохранения уровня жизни

Более 60% жителей России готовы сократить свои расходы в 2026 году для сохранения привычного уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», оказавшиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

Этот показатель на 14% превышает результаты аналогичного опроса, проведенного в 2024 году, когда о готовности экономить заявляли 48% респондентов.

Значительная часть россиян пересмотрела свои планы на крупные приобретения. 36% опрошенных отложили покупку автомобиля, недвижимости или проведение ремонта. Каждый четвертый (25%) отказался от дорогостоящих путешествий, а 21% перенес крупные семейные траты на более поздний срок.

Повседневные расходы также оптимизировались. 18% россиян сократили траты на регулярные покупки и мелкие расходы, а 22% стали тщательнее планировать покупки по категориям, уменьшив необязательные траты.

Системный подход к финансовому планированию демонстрирует 52% участников опроса, которые ведут ежемесячный учет доходов и расходов. 34% респондентов формируют финансовую подушку безопасности, регулярно откладывая 10-15% от своего дохода. Еще 26% пересмотрели инвестиционные цели и перевели средства в более надежные финансовые инструменты.

Исследование выявило возрастные различия в финансовом поведении. Молодежь от 18 до 24 лет фокусируются на краткосрочных накоплениях и мелких инвестициях. Люди в возрасте 25-40 лет преимущественно направляют средства на погашение долгов, формирование резервов и краткосрочные инвестиции.

Респонденты старше 40 лет сосредоточены на оптимизации повседневных трат, создании финансовых подушек и инвестициях в инструменты с минимальными рисками.

Уровень дохода также существенно влияет на финансовые стратегии. Граждане с высокими доходами формируют несколько резервов, осуществляют долгосрочные накопления и распределяют инвестиции между низкорисковыми и умеренно-рисковыми инструментами.

Представители среднего класса создают базовую подушку безопасности и резерв на непредвиденные расходы, вкладывая средства преимущественно во вклады и облигации. Люди с ограниченными ресурсами используют гибкие и ликвидные инструменты, откладывая нерегулярно и небольшими суммами.

