Выяснилось, сколько россиян готовы сократить траты в 2026 году для сохранения уровня жизни
«Выберу.ру»: 62% россиян готовы сократить траты в 2026 году для нормальной жизни
Фото: [Деньги в кошельке/Медиасток.рф]
Более 60% жителей России готовы сократить свои расходы в 2026 году для сохранения привычного уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», оказавшиеся в распоряжении «Газеты.Ru».
Этот показатель на 14% превышает результаты аналогичного опроса, проведенного в 2024 году, когда о готовности экономить заявляли 48% респондентов.
Значительная часть россиян пересмотрела свои планы на крупные приобретения. 36% опрошенных отложили покупку автомобиля, недвижимости или проведение ремонта. Каждый четвертый (25%) отказался от дорогостоящих путешествий, а 21% перенес крупные семейные траты на более поздний срок.
Повседневные расходы также оптимизировались. 18% россиян сократили траты на регулярные покупки и мелкие расходы, а 22% стали тщательнее планировать покупки по категориям, уменьшив необязательные траты.
Системный подход к финансовому планированию демонстрирует 52% участников опроса, которые ведут ежемесячный учет доходов и расходов. 34% респондентов формируют финансовую подушку безопасности, регулярно откладывая 10-15% от своего дохода. Еще 26% пересмотрели инвестиционные цели и перевели средства в более надежные финансовые инструменты.
Исследование выявило возрастные различия в финансовом поведении. Молодежь от 18 до 24 лет фокусируются на краткосрочных накоплениях и мелких инвестициях. Люди в возрасте 25-40 лет преимущественно направляют средства на погашение долгов, формирование резервов и краткосрочные инвестиции.
Респонденты старше 40 лет сосредоточены на оптимизации повседневных трат, создании финансовых подушек и инвестициях в инструменты с минимальными рисками.
Уровень дохода также существенно влияет на финансовые стратегии. Граждане с высокими доходами формируют несколько резервов, осуществляют долгосрочные накопления и распределяют инвестиции между низкорисковыми и умеренно-рисковыми инструментами.
Представители среднего класса создают базовую подушку безопасности и резерв на непредвиденные расходы, вкладывая средства преимущественно во вклады и облигации. Люди с ограниченными ресурсами используют гибкие и ликвидные инструменты, откладывая нерегулярно и небольшими суммами.
Ранее сообщалось, что в России закрываются крупные торговые сети: вместо них растет число «магазинов для бедных»=