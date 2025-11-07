В России закрываются крупные торговые сети: вместо них растет число «магазинов для бедных»

Экономическая неопределенность в России привела к значительным изменениям в потребительском поведении граждан, пишет «Лента.ру».

Согласно аналитическим данным, россияне стали уделять повышенное внимание стоимости товаров и их наличию на полках. Это поспособствовало расцвету так называемых «магазинов для бедных» — дискаунтеров.

Статистические показатели наглядно демонстрируют эту тенденцию. Так, например, доля покупателей сети «Чижик», которая относится к дискаунтерам, увеличилась с 6% в январе 2023 года до 13% в сентябре 2025 года.

Ценовой фактор стал определяющим в потребительских предпочтениях, объясняя от 15% продаж в категориях «вода» и «пиво» до 40% в других товарных сегментах.

Параллельно с этим наблюдается трансформация маркетинговых стратегий — массовая имиджевая реклама теряет эффективность, уступая место важности уровня и масштабов дистрибуции.

Исследования показывают, что при охвате 85% торговых точек каждый инвестированный в рекламу рубль приносит 3,4 руб. продаж.

Как отмечает издание, дискаунтеры усиливают конкурентное давление на крупные сети супермаркетов. С начала 2025 года в РФ закрылись 67 крупноформатных продуктовых магазинов, в то время как количество «магазинов для бедных» увеличилось на 15%.

Основными причинами роста популярности дискаунтеров являются операционные издержки при запуске и переход населения на сберегательную модель поведения, обусловленный высокой инфляцией и замедлением роста доходов.

Ранее депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев заявил, что бедность является признаком высокой рождаемости для страны.