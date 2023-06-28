Выяснилось, вырастет ли стоимость кредитов в случае повышения ключевой ставки ЦБ

Роль ключевой ставки ЦБ многие понимают однобоко, считая, что только ее динамика связана со ставками по кредитам. Об этом рассказала заместитель директора Высшей школы финансов, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Эксперт пояснила, что ключевая ставка является скорее драйвером для экономической динамики страны и основным инструментом в бюджетной политике.

«Именно с этой точки зрения ключевая ставка может играть сдерживающую роль, ограничивая риски высокой инфляции. Поэтому напрямую говорить о росте кредитных ставок неправильно. Даже при сохранении ставки ЦБ на уровне 7,5% на протяжении полугода, мы видим рост стоимости кредитных ресурсов», — уточнила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая тенденция связана с риском снижения платежеспособности населения, как конечного потребителя товаров и услуг.

«Вероятность повышения ключевой ставки остается умеренной. Тот факт, что она не менялась на протяжении всех заседаний ЦБ РФ в 2023 году, надо расценивать, как сигнал рынку о стабильном и прогнозируемом уровне экономического развития страны. Говорить о высоком темпе роста ключевой ставки до конца лета не вижу предпосылок», — подытожила эксперт.

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