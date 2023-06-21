Погасите долги и возьмите небольшой кредит: разбираемся, что делать, если нужен большой займ, а банки отказывают

Отказ в банке на новый кредит чаще всего можно получить из-за прошлых долгов. В таком случае надо знать, как исправить плохую кредитную историю. Расспросили финансового эксперта, что делать и сколько времени это займет.

Просрочки по кредитам, большие задолженности, судебные взыскания за невыплаченные долги портят кредитную историю. Такое нельзя аннулировать, но срок хранения данных по взятым кредитам составляет семь лет. Но это не мешает как можно скорее начать исправлять кредитную историю.

«Для начала нужно убедиться в том, что нет задолженностей, а если есть, то как можно быстрее их погасить. Оформление нового кредита на минимальную сумму станет следующим шагом для улучшения кредитной истории. Здесь самое главное- не допускать просрочек по платежам», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» финансовый консультант Владимир Морозов/

Также можно оформить кредитную карту. Эти два способа покажут банкам платежеспособность заемщика. Помимо этого, доход, в два раза превышающий сумму платежей, станет положительным фактором для банка.

Однако если есть большие задолженности, которые невозможно одномоментно закрыть, то можно попробовать оформить рефинансирование, которое позволит снизить долговую нагрузку.

«Либо взять кредит под залог, в частности, заложить автомобиль или недвижимость. Быстро небольшую сумму можно взять и у микрофинансовой организации. Но нужно помнить, что микрозайм необходимо погасить в течение пяти дней, иначе можно столкнуться с высокой процентной ставкой», - акцентировал эксперт.

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