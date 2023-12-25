Выпуск химической продукции для производства зеркал планируют увеличить в Подмосковье

Компания «АСТК», расположенная на территории городского округа Клин, планирует расширить производство уникальной высокотехнологичной химической продукции для выпуска зеркал и других импортозамещающих продуктов. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что объем инвестиций в проект компании «АСТК» составит почти пятьдесят миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство производственного объекта, его оснащение и запуск. На предприятии дополнительно создадут 10 новых рабочих мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.