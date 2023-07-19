Выпуск специализированных машин для маркировки алюминиевых банок планируют наладить в Подмосковье

Российская компания «Антарес Вижн Рус» планирует наладить выпуск специализированных машин для нанесения кода DataMatrix на крышки алюминиевых банок на контрактном производстве в Раменском городском округе. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что машина маркирует крышки с помощью лазера отдельно от банок до того, как в них разольют напиток, что позволяет минимизировать процент брака и производственных издержек, исключает влияние на производственный процесс. Мощность данной техники составляет порядка семидесяти-восьмидесяти тысяч крышек в час.

«Главное преимущество этого решения для производителей в том, что оно позволяет свести к минимуму прямые и косвенные издержки, а также сохранить эстетику упаковки продукта», — прокомментировал генеральный директор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков.

При этом разработку российских инженеров уже оценили представители компаний, выпускающих напитки в алюминиевых банках.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье второй год подряд сохраняет за собой третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.