«Высокорисковый актив»: выяснилось, можно ли предугадать рост биткоина

Биткоин продолжает устойчиво расти. Сегодня, по данным CoinGecko, за одну цифровую монету просят почти 44 тыс. долларов. Экономист, доцент РЭУ им.Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал, можно ли прогнозировать рост или падение криптовалют.

Непредсказуемая задача

По его словам, прогнозирование движения цен на криптовалюты, включая биткоин, — это непредсказуемая задача.

«Они имеют свои уникальные особенности и не всегда следуют законам традиционной экономики. В прошлом были случаи, когда биткоин переживал снижения после продолжительного роста, но также были и периоды, когда рост продолжался очень долго без значительных коррекций», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что некоторые аналитики и трейдеры пытаются использовать различные индикаторы и аналитические методы для прогнозирования цен на биткоин: такие, как технический, фундаментальный и сентиментальный анализ.

«Однако несмотря на их использование, прогнозирование снижения или роста цен на биткоин является менее надежным процессом, особенно в краткосрочной перспективе. Инвесторам следует осознавать, что криптовалюты являются высокорисковыми активами», — уточнил Осянин.

Поэтому, отметил собеседник, прежде чем принимать решение о покупке или продаже криптовалюты, рекомендуется тщательно изучить рынок, проконсультироваться с профессионалами и принять во внимание собственные инвестиционные цели и стратегию.

Фото: [ freepik.com ]

Сильные колебания

По словам Осянина, биткоин и другие криптовалюты могут сильно колебаться в стоимости из-за спекулятивных операций и технических факторов, включая изменения в законодательстве.

«Поэтому применять законы традиционной экономики к криптовалютам следует с определенной долей осторожности. Кроме того, стоимость биткоина зависит от множества факторов, включая спекулятивные операции, объем торгов, новостной фон, решения крупных держателей и инвесторов, а также глобальные экономические условия», — пояснил экономист.

Поэтому, уточнил он, никто не сможет точно предсказать, когда произойдет снижение или рост стоимости биткоина.

Ранее выяснилось, стоит ли вкладываться в криптовалюты.