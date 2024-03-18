Выставка-ярмарка брендов из Подмосковья пройдет в ТЦ «Авиапарк» в Москве

В предстоящие выходные на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов «Весна. 100% Подмосковье». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что организаторами мероприятия. В рамках которого предприниматели смогут презентовать свою продукцию и расскажут о бренде, выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

Гости выставки-ярмарки смогут познакомиться с продукцией предпринимателей Московской области и приобрести уникальные товары. Также посетителей ждут розыгрыши и мастер-классы для взрослых и детей. Для посетителей необходима предварительная регистрация на сайте. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.