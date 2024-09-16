Wildberries дал комментарий по намерению Бакальчука зарегистрировать знак RWB

Совместное предприятие Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, известное как РВБ, не собирается предпринимать юридические шаги относительно заявлений Владислава Бакальчука о регистрации товарного знака RWB, сообщили Forbes.

«Мы считаем этот поступок Владислава скорее популистским и направленным исключительно на повышение его присутствия в медиапространстве», — говорится в сообщении.

Юридическая фирма IQ Technology, представляющая интересы Бакальчука, подала заявку на регистрацию товарного знака RWB.

Заявка была принята и зафиксирована 13 сентября и включает «файлы изображений», коммерческое строительство, аренду веб-сервисов и другие товары и услуги.

Позже сам Бакальчук подтвердил подачу заявки и продемонстрировал товарный знак.

Ранее сообщалось, что Wildberries объявил о понижении цен на прием товаров для продавцов.