Wildberries дал комментарий по намерению Бакальчука зарегистрировать знак RWB
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Совместное предприятие Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, известное как РВБ, не собирается предпринимать юридические шаги относительно заявлений Владислава Бакальчука о регистрации товарного знака RWB, сообщили Forbes.
«Мы считаем этот поступок Владислава скорее популистским и направленным исключительно на повышение его присутствия в медиапространстве», — говорится в сообщении.
Юридическая фирма IQ Technology, представляющая интересы Бакальчука, подала заявку на регистрацию товарного знака RWB.
Заявка была принята и зафиксирована 13 сентября и включает «файлы изображений», коммерческое строительство, аренду веб-сервисов и другие товары и услуги.
Позже сам Бакальчук подтвердил подачу заявки и продемонстрировал товарный знак.
Ранее сообщалось, что Wildberries объявил о понижении цен на прием товаров для продавцов.