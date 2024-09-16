Wildberries объявил о понижении цен на прием товаров для продавцов

«В преддверии высокого сезона Wildberries снизил базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учетом приближения периода пикового спроса. При этом для селлеров всегда есть возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры Wildberries. Так, более 55% мест на всех логистических объектах Wildberries ежедневно доступны бесплатно», — заявили в компании.

Теперь стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки составит 1,7 руб. за литр (так определяется размер товара), а по типу «Монопаллета» — 500 руб. за паллету. Ранее эти цифры составляли 3,5 руб. за литр и 1 тыс. руб. за паллету соответственно.

Маркетплейс оценил, что понижение стоимости приемки позволит более чем 70% всех продавцов на платформе сократить свои расходы на поставку товаров.

В Wildberries пояснили, что коэффициент приемки зависит от загруженности складов и в пиковые периоды он мог достигать высоких значений.

Ранее сообщалось, что Wildberries разъяснил сообщения о повышении комиссии за доставку в ПВЗ до 500 руб.