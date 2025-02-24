Wildberries намерен запустить сервис такси в Белоруссии

Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries готовится к запуску нового сервиса такси в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу три источника, знакомых с планами компании.

Известно, что в рамках подготовки к запуску сервиса Wildberries активно развивает собственный автопарк. Компания также сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков. Это, отмечают источники, позволит обеспечить разнообразие и гибкость предложения для клиентов.

Ожидается, что пилотный проект сервиса такси стартует в Минске после завершения всех необходимых подготовительных процессов. В ходе тестирования Wildberries оценит перспективы нового бизнеса и в случае успешной реализации рассмотрит возможность масштабирования проекта на другие регионы.

Тем не менее, рассказал собеседник издания, запуск такси в России пока маловероятен, учитывая высокую конкуренцию со стороны установившихся лидеров рынка. Эксперты считают, что ниша сервисов такси в стране почти полностью занята, из-за чего новые игроки пока не могут выйти на этот рынок.

Отмечается, что Wildberries уже разработал приложение для нового сервиса такси, а его интерфейс готов к запуску.

Также стоит отметить, что в 2025 году Wildberries запустил продажи поддержанных автомобилей и внедрил другие инновационные услуги, такие как контроль деятельности продавцов через функцию «Бренды» и онлайн-примерка бытовой техники.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах».