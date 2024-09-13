Wildberries разъяснил сообщения о повышении комиссии за доставку в ПВЗ до 500 рублей

Wildberries отказался подтвердить в беседе с РИА Новости введение в ближайшее время новых комиссий за доставку заказанных на маркетплейсе товаров в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ).

В пятницу, 13 сентября, в ряде СМИ появилась информация, что Wildberries якобы поднимает плату за доставку товаров в перегруженные пункты выдачи с нынешних 100 рублей до 200, а в некоторых ПВЗ — до 500 рублей.

Как подчеркнули в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ., опция об оплате 100 рублей за возврат товаров была введена несколько лет назад и в настоящее время используется как временная мера. Все остальное не соответствует действительности.

«Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов», — сказали в компании.

Там объяснили, как только загрузка каждого конкретного ПВЗ приходит в норму, пометка об оплате за доставку товара пропадает. Кроме того, как добавили в маркетплейсе, покупатель может бесплатно получить заказанный товар в любом другом ПВЗ, не отмеченном на карте Wildberries как перегруженный.

Ранее сообщалось о том, что в Wildberries заметно вырос размер взимаемой платы за прием товара на складах маркетплейса. Продавцы недовольны таким положением вещей, а некоторые и вовсе жалуются на полную потерю прибыли и грозятся уйти к конкурентам.