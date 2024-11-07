Wildberries объявила о запуске собственной сети заправок

Сеть автомобильных заправочных станций (АЗС) начала работать на территории логистических центров компании Wildberries & Russ. Об этом сообщил РБК.

Водители, работающие в компании, теперь могут заправляться прямо на месте, что позволяет существенно экономить время в процессе доставки.

На данный момент доступ к заправкам ограничен. Заправляться на них могут водители партнерских компаний, однако в будущем планируется расширение сервиса и открытие доступа для всех автомобилистов.

Как отметили в WB, АЗС предлагают выгодные условия заправки. Оплатить бензин можно бесконтактным способом через приложение WB Drive.

Отмечается, что запуск сети заправок является частью более широкой стратегии Wildberries, нацеленной на снижение затрат на топливо и улучшение логистической эффективности.

В июне 2024 года компании Russ и Wildberries объявили о своем намерении объединиться. В рамках нового совместного предприятия ООО «РВБ» контрольный пакет, составляющий 65%, перешел к Wildberries, в то время как Russ получил 35%.

Ранее стало известно, что права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу РВБ.