WP: сумма иска телеканалов РФ к Google превысила накопленное в мире богатство

Сумма в два ундециллиона рублей, которую российский суд наложил в виде штрафа на компанию Google, превышает все богатство, накопленное в мире. Такие данные привели журналисты газеты The Washington Post .

По сведения организации The Boston Consulting Group, в 2024 году совокупное мировое богатство составило 777 трлн долларов. По данным Всемирного банка, ВВП всех стран на земле в 2023 году насчитывало 105,4 трлн долларов. В то же время два ундециллиона рублей — это 20 дециллионов долларов. В одном ундециллионе насчитывается 36 нулей, а в одном дециллионе — только 33 нуля.

Юристы напомнили, что фактически ежедневно сумма штрафа растет за счет пени из-за неуплаты. В какое-то время сумма штрафа может возрасти до одного гугола, той цифры, которая когда-то и вдохновила создателей Google дать этой организации такое название. Один гугол содержит в себе 100 нулей.

Ранее сообщалось, что российские медиакомпании стало обращаться в другие страны за помощью во взыскании штрафа с Google. В частности, активы этой фирмы были заморожены в Южно-Африканской Республике для обеспечения вердикта московского суда.