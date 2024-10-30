Российские медиакомпании обратились в зарубежные суды для взыскания с Google ундециллионов

Российские медиакомпании начали обращаться в зарубежные инстанции для взыскания с американской компании Google ундециллионов за блокировку контента на платформе YouTube, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что общая сумма требований к корпорации достигла 2 ундециллионов руб.

В России приняли закон, который расширяет полномочия российских судов в отношении западных компаний. По этой причине Google вынужден вести судебные разбирательства с российскими истцами в южноафриканской юрисдикции. Представители американской корпорации назвали такую тактику России «оружием для поддержки усилий по подрыву санкций США».

Суд в США временно запретил трем медиакомпаниям добиваться мер против активов Google за пределами страны. Суд Великобритании также вынес аналогичное распоряжение месяц назад. Российские компании в свою очередь собираются оспаривать эти решения.

Ранее портал Moneyweb, ссылаясь на на юриста Pagel Schulenburg Attorneys Хьюго Джонстона, представляющего интересы российской юридической фирмы Art De Lex, сообщил, что Высокий суд ЮАР удовлетворил ходатайство о наложении ареста на активы Google, так как корпорация не выполнила судебный приказ московского суда о восстановлении российского телеканала «Спас» на YouTube. В результате активы Google в ЮАР были заморожены, и корпорация намерена обжаловать это решение.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине на видеохостинге YouTube началась активная блокировка российских телеканалов и блогеров, которые освещают это событие. По информации Роскомнадзора (РКН), Google заблокировал более 200 российских каналов, больше 80 из которых — в 2024 году.

В августе РКН замедлил работу YouTube на территории России. Как объяснили в ведомстве, такие меры связаны с распространением через видеохостинг угроз в адрес россиян. Действия сервиса РКН назвал «террористическими».

Ранее продюсер и художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал, почему отечественные соцсети не сместили западные в России.