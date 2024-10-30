WSJ: демократы и республиканцы согласились игнорировать госдолг США

Как сообщила газета Wall Street Journal, Республиканская и Демократическая партии США, по существу, согласились не обращать внимания на размеры государственного долга и дефицита бюджета.

Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2024 года государственный долг США достигнет 121% от ВВП страны, а в 2029 году увеличится до 131,7% от ВВП.

За период президентства Джо Байдена долг государства возрос с 28 триллионов долларов в 2021 году до рекордных 34,5 триллионов долларов в данное время.

«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», — пишет редактор газеты Джеймс Фриман.

По его мнению, новоизбранный президент будет вынужден снижать расходы гораздо сильнее, чем он обещал во время предвыборной кампании.

Фриман подчеркивает, что США «не могут позволить себе повторить опыт Аргентины», и считает, что с таким уровнем долга американцам потребуются «не только вера, но и молитва».

Ранее сообщалось, что госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд. Такие показатели можно назвать рекордными.

Основное увеличение государственных обязательств пришлось на расходы правительства перед собственными ведомствами, которые увеличились на $243,8 млрд.