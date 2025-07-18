Коллаген в еде не панацея: диетолог развеяла мифы о продуктах красоты

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей предупредила , что бесполезно есть или пить продукты, богатые коллагеном, если организм не может его усвоить.

Модные блогеры и знаменитости активно рекламируют коллагеновые продукты — от костного бульона до специальных добавок — как секрет молодости кожи и густых волос. Однако врач Королева напомнила, что организм не усваивает коллаген, поступаемый в виде еды и напитков.

Коллаген действительно важен для упругости кожи, крепости ногтей и здоровья волос. Но, по словам эксперта, он поступает в организм из любой белковой пищи, а не только из разрекламированных «суперфудов». Проблема в том, что его всасыванию мешают расстройства кишечника и скрытая пищевая непереносимость.

Врач рекомендует провериться на скрытую непереносимость продуктов — часто ее вызывают молоко, яйца или рафинированная пища. Пока эти компоненты в рационе, коллаген и другие полезные вещества будут усваиваться хуже. Еще один враг красоты — нарушения работы кишечника, из-за которых организм недополучает витамины и минералы.

Таким образом, важно не употреблять коллагеновые добавки или пить костный бульон в надежде на чудо, а наладить общее питание, проверить здоровье кишечника и исключить неподходящую еду. Конечно, вкупе с этими советами важно отказаться от вредных привычек и спать нормальное количество часов.

Ранее специалист рассказала о коллагене, который может помочь поддержать молодость.