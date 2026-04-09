«За 13 лет такого не было»: металлурги в Челябинске пожаловались на оплату

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в группу «Мечел») работники нескольких цехов временно получали две трети обычной зарплаты. Как сообщили сотрудники предприятия 74.RU , изменения коснулись персонала, трудящегося по «железнодорожному» графику (два через два). В пресс-службе комбината пояснили, что это была вынужденная мера на период ремонта доменных печей.

По словам рабочих, в конце марта на 2/3 оплаты перевели кислородно-конвертерный цех (ККЦ), а в апреле — цех холодного проката (ЦХП) и сталеплавильный цех (СПЦ). При этом продолжительность смены не сократилась. Один из сотрудников подсчитал: если раньше смена стоила около шести тысяч рублей, то теперь — на две тысячи меньше. Он отметил, что за 13 лет работы на заводе с таким явлением столкнулся впервые.

На ЧМК подчеркнули, что на 2/3 работников переводили только на несколько смен. Годовая отчетность комбината за 2025 год, тем временем, показывает снижение выручки на 20,2% (до 143,7 млрд рублей). Чистый убыток предприятия вырос до 19,4 млрд рублей.

