За кулисами Уолл-стрит: скандальные кандидаты, которые обрушат экономику США

В 2026 году доллар США может продолжить свое снижение, что станет продолжением тренда 2025 года, когда индекс DXY упал более чем на 9%. Многие инвесторы считают, что ключевыми причинами для продолжения ослабления американской валюты станут прогнозируемое ускорение глобального экономического роста и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, сообщает Финам .

По данным Банка международных расчетов, реальный эффективный курс доллара в октябре 2025 года составил 108,7 пункта, что значительно ниже январского рекорда в 115,1 пункта. Опрос Reuters, проведенный в конце ноября — начале декабря, показал, что большинство валютных аналитиков прогнозируют ослабление доллара в наступившем году. Фундаментальными факторами давления на валюту называют ожидаемое сближение темпов роста экономик. Потенциальные фискальные стимулы в Германии, меры поддержки в Китае и улучшение показателей в еврозоне могут сократить разрыв с экономикой США. Параллельно с этим ожидается, что ФРС продолжит цикл снижения процентных ставок, который был начат в 2025 году. Медианный прогноз предполагает дополнительное снижение на четверть процентного пункта в 2026 году. На фоне этого Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит ставки на текущем уровне или даже может их повысить, что сократит процентный дифференциал в пользу евро.

Дополнительным элементом неопределенности является смена руководства ФРС. Джером Пауэлл покинет пост, и его преемник, который будет назначен президентом Трампом, предположительно продолжит политику смягчения. Среди возможных кандидатов называют экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша и действующего управляющего Криса Уоллера.

Несмотря на общий негативный тренд, инвесторы не исключают краткосрочных периодов укрепления доллара. Поддержку могут оказать приток капитала в американские акции, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта, а также возможные фискальные меры нового правительства США, такие как снижение налогов.

Ранее в РПЦ рассказали, как правильно праздновать Рождество.