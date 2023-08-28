За семь месяцев этого года рост промпроизводства в Подмосковье составил более десяти процентов

Промышленное производство в Подмосковье продолжает расти — за первые семь месяцев 2023 года рост составил 10,4%, по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что сразу по шести производственным направлениям в Подмосковье зафиксировали значительный рост показателей более чем на 20%. Так, рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в указанном периоде составил более пятидесяти пяти процентов. Производство транспортных средств и оборудования выросло на 36%, а производство резиновых и пластмассовых изделий — на 27%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается в помещениях на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.