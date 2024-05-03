За первый квартал этого года уже более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку

В первом квартале этого года в Подмосковье услугами в рамках государственной поддержки воспользовались более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие экспортную деятельность. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, в первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ). Причем ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД, и РЭЦ.

Отмечается, что наиболее востребованными услугами Фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Подмосковья появится еще четыре индустриальных парка.