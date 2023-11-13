За последние три года подмосковные самозанятые получили порядка 200 займов Фонда микрофинансирования

Самозанятые, работающие в Подмосковье, почти за три года получили двести займов регионального Фонда микрофинансирования на общую сумму более восьмидесяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Напоминаем, что Фонд микрофинансирования Подмосковья был создан в 2009 году и с 2010 года начал выдавать льготные займы для субъектов МСП. Так, в 2021 году займы Фонда стали доступны и для самозанятых региона.

Отмечается, что максимальная сумма предоставляемого займа составляет пять миллионов рублей. Сегодня для малого и среднего бизнеса Подмосковья работают 13 кредитных программ.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что подмосковное правительство делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.