Пассажиры автобусов совершили 4,6 млн поездок в Подмосковье в праздничные выходные
Фото: [Минтранс МО]
Свыше четырех с половиной миллионов поездок было совершено в автобусах Подмосковья за длинные праздничные выходные, передает Минтранс региона. В день самого праздника 12 июня было совершено полтора миллиона поездок.
В общей сложности в праздничные дни в регионе задействовали более семи тысяч автобусов. Они работали в соответствии с графиком выходного дня.
Наибольшее число поездок было зафиксировано в субботу – более 1,7 миллиона. В большинстве случаев граждане оплачивали проезд банковской картой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за три года в автобусном парке Подмосковья обновили две тысячи машин.