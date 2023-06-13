Пассажиры автобусов совершили 4,6 млн поездок в Подмосковье в праздничные выходные

Свыше четырех с половиной миллионов поездок было совершено в автобусах Подмосковья за длинные праздничные выходные, передает Минтранс региона. В день самого праздника 12 июня было совершено полтора миллиона поездок.

В общей сложности в праздничные дни в регионе задействовали более семи тысяч автобусов. Они работали в соответствии с графиком выходного дня.

Наибольшее число поездок было зафиксировано в субботу – более 1,7 миллиона. В большинстве случаев граждане оплачивали проезд банковской картой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за три года в автобусном парке Подмосковья обновили две тысячи машин.