За прошлый год бизнес в подмосковных парках принес 296 миллионов рублей налогов
Фото: [Иван Водопьянов]
В прошедшем году объем налогов от бизнеса, работающего в подмосковных парках, составил 296 миллионов рублей. Основная доля, 75%, приходится на общепит и торговлю. Вопрос обсуждали на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов. О работе бизнеса на территории парков рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в Подмосковье 188 парков, там работает 1236 объектов бизнеса, около 700 субъектов МСП», - отметила Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что в топе по активности предпринимателей в парках – Одинцово, Балашиха и Подольск. По наполненности парков бизнесом лидирует Богородский. Среди самих парков зампред выделила Наташинский парк в Люберцах, парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове и «Елочки» в Домодедове.
«Мы посмотрели по всем паркам объем налогов и арендной платы, который этот бизнес приносит в муниципалитеты. Объемов поступлений от бизнеса может хватать частично или даже полностью на содержание этих парков», - добавила Зиновьева.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что создание условий для бизнеса является прямой задачей глав муниципалитетов Подмосковья.