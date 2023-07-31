За прошлый год бизнес в подмосковных парках принес 296 миллионов рублей налогов

В прошедшем году объем налогов от бизнеса, работающего в подмосковных парках, составил 296 миллионов рублей. Основная доля, 75%, приходится на общепит и торговлю. Вопрос обсуждали на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов. О работе бизнеса на территории парков рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.