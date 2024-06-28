За прошлый год оборот подмосковных компаний МСП превысил семь триллионов рублей

Оборот компаний малого и среднего бизнеса, работающих в Подмосковье, в 2023 году составил почти 7,3 трлн рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Малый и средний бизнес составляет почти треть экономики Подмосковья. Это обширный пул компаний: от средних до микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. По объемам оборота предприятий МСП Подмосковье занимает третью позицию в России, после Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказала Зиновьева.

Всего в нашем регионе в сфере малого и среднего предпринимательства на начало этого года работало почти четыреста сорок тысяч организаций и ИП. В регионе созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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