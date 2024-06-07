Андрей Воробьев: на сопровождении Подмосковья находится четыре тысячи новых инвестпроектов

Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов страны в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе постоянно упрощают процессы и процедуры для бизнеса, а также делают удобнее сервисы, которыми активно пользуются предприниматели. Все это позволяет увеличивать инвестиции в бюджет и создавать больше рабочих мест.

«За счет работы Центра содействия строительству мы сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. У нас на сопровождении четыре тысячи новых инвестпроектов почти на 690 миллиардов рублей и более 90 тысяч рабочих мест», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор отметил, что в регионе также продолжают развивать Инвестпортал, а в прошлом году на ПМЭФ было подписано соглашение с Российским экспортным центром и запущен онлайн-сервис «Контейнер для МСП». Это позволило сократить логистические расходы. Также в прошлом году в регионе внедрили автоматическую предпроверку подачи документов на субсидии.

«Это позволило снизить отказы при регистрации заявки на 60 процентов <…>. Продолжим и дальше работать в этом направлении, чтобы бизнес выбирал Подмосковье», — подчеркнул губернатор.