За прошлый год производство соков из фруктов и овощей выросло в Подмосковье более чем на 30 процентов

Общий объем производства соков в Московской области в 2023 году достиг более тридцати пяти тысяч банок. Это 8% общего объема соков, выпущенных в ЦФО и более 2% от общероссийского объема. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: Ярцевский комбинат напитков, компаний «Астраханка», «Лидер» и «Мултон Партнерс».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье создают пять индустриальных парков нового формата.