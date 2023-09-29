За восемь месяцев этого года объем промпроизводства в Подмосковье вырос на 12 процентов

Промышленное производство продолжает демонстрировать положительную динамику, так за период с января по август его рост уже составил 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что при этом значительный вклад в эту динамику внесла именно обрабатывающая промышленность региона, которая за отчетные восемь месяцев выросла на 13,8%.

Также существенную восходящую динамику продемонстрировали производства компьютеров, электронных и оптических изделий, где рост составил почти 56%, производства транспортных средств и оборудования, «прибавившие» 38,4%, а также производства резиновых и пластмассовых изделий, где показатель увеличился на 29,5%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что правительство Подмосковья старается делать удобными сервисы для предпринимателей.