Загорскую ГАЭС в Подмосковье посетила делегация из Мьянмы
Фото: [«РусГидро»]
Делегация Республики Союз Мьянма во главе с министром электроэнергетики республики Ньяном Хтуном посетила Загорскую ГАЭС (Сергиево-Посадский городской округ).
Гости перенимали опыт в области обслуживания и эксплуатации станции. Для них провели обзорную экскурсию с осмотром верхнего водохранилища и водоприемника, главного щита управления и машинного зала.
Отметим, Россия и Мьянма тесно сотрудничают в секторе энергетики. В ходе переговоров с представителями «РусГидро» российская сторона выразила готовность активизировать работу в Мьянме в части предоставления инжиниринговых услуг в сфере гидроэнергетики для планируемых в стране различных проектов. В этой связи достигнута договоренность о визите российской делегации в Мьянму.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.