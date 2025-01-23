Европейский союз сам ударяет по своей экономике, отворачиваясь от России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях брифинга для СМИ. Ее заявление приводит РИА Новости.

В ЕС думают над дорожной картой, которая позволит всем странам союза избавиться от энергетической зависимости от России. Предлагается в феврале предоставить план по полному отказу от российских энергоносителей. По мнению Марии Захаровой, такой шаг станет ошибкой, которая ударит по экономической сфере всех европейских стран.

«Мы буквально в реальном времени наблюдаем за тем, как Евросоюз своими же руками ломает фундамент, на котором десятилетиями держалось его благосостояние», — заявила Захарова.

По словам дипломата, в ЕС используют методы есовцев, которые неправомерно пользовались чужими ресурсами во благо своей промышленности. Такие методы, как отметила Захарова, навязаны Брюсселем, стремящегося к сокращению потребления углеводородов на фоне бюрократии. Это лишь один из шагов по изменению энергорынка Евросоюза в пользу США.

Ранее Захарова пошутила над Зеленским, который не поехал на инаугурацию к Трампу.