«Трубу прорвало?»: Захарова пошутила, почему Зеленский не поехал на инаугурации к Трампу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором отреагировала на недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского. В своем аккаунте в социальных сетях она отметила, что Зеленский отказался от поездки на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сославшись на домашние дела.

Дипломат посоветовала Зеленскому не забываться в запальчивости и напомнила, что киевский главарь на указанные торжества в Вашингтоне не был даже приглашен.

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало?», — пошутила Захарова.

В развитие темы, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отметила, что в ходе предыдущих поездок главы Украины в более чем 35 государств, его личные дела не препятствовали выполнению официальных обязанностей.

Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне в здании Капитолия в ближайший понедельник, 20 января. Все мероприятия будут проходить строго по расписанию, начиная с раннего утра. Дональд Трамп принесёт присягу в 7 часов вечера по Киеву и в 8 часов вечера по Москве.

Напомним, что окружение Трампа неоднократно заявляло о том, что после вступления в должность он планирует подписать от 50 до 100 указов, которые будут касаться различных сфер, таких как энергетика, экология, иммиграция, экономика, торговля и гендерная политика.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».