Заявление Трампа о переговорах на Украине вызвало падение индекса Мосбиржи

После того как президент США Дональд Трамп допустил, что сократит срок в 50 дней на заключение мирного соглашения по Украине, индекс Мосбиржи пополз вниз. Об этом сообщил РБК.

Трамп заявил, что разочарован в Путине и его действиях. Он сообщил, что может сократить срок в 50 дней, который ранее дал России на заключение соглашения по прекращению военных действий. Финансовый рынок в РФ негативно отреагировал на такие новости из Соединенных Штатов. Индекс Мосбиржи пополз вниз, он на самом минимуме был ниже прежнего значения на 0,84%, сократившись до 2749,17 пункта. Это наблюдалось в 15.01 по московскому времени. Позже индекс немного отыграл назад, но так и не достиг прежнего уровня.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп уже устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Трамп дает понять, что уже пора действовать.