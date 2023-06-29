Закупки на благоустройство территорий и оборудование освещения опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье за неделю опубликовали тридцать новых закупок, в том числе на поставку оборудования в учреждения образования и здравоохранения, а также проведение работ по благоустройству и оборудованию освещения.

Так, в 20 муниципалитетах ищут поставщиков телевизоров, пультов и стоек для презентационного оборудования. В 31 городском округе проведут работы в рамках программы «Светлый город». В Дедовске, Раменском, Долгопрудном и Одинцово проведут благоустройство общественных пространств.

В части здравоохранения опубликованы закупки на капремонт хирургического корпуса МОНИКИ, поставку оборудования в детскую больницу Красногорска, транспортировку пациентов, врачей и медицинских грузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства областной детской больницы в Красногорске.