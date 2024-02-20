Заметная прибыль: экономист раскрыла, как долго стоит держать золотые активы

В кризисный период золото позволяет спасти накопления от инфляции, а инвестора — от переживаний из-за скачков цен на акции и облигации. Однако, как рассказала кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, держать золотые активы стоит не менее трех лет, чтобы они были прибыльными.

Эксперт объяснила, что указанный драгоценный металл, как и любой биржевой товар, меняет свою стоимость, однако на кратко- и среднесрочных отрезках времени изменения не слишком кардинальны.

«Например, год назад, в феврале 2023 года золото стоило около 1850 долларов за тройскую унцию. Сейчас его котировки составляют около 2050 долларов. То есть за год рост составил около 10% — совсем немного по сравнению с колебаниями цен на энергоносители или некоторые голубые фишки (ликвидные акции крупных надежных компаний)», — пояснила Тарасова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Примерно такая же динамика и у всех «золотых» инструментов — слитков, большей части золотых инвестиционных монет, фьючерсов, обезличенных металлических счетов, добавила собеседница

«По сути, именно этот темп изменения цены — около 10% годовых — характерен почти для всех финансовых инструментов на этот металл и на более длительном отрезке времени. Например, 10 лет назад, в 2014 году котировки составляли около 1245 долларов за тройскую унцию, увеличившись к настоящему моменту менее чем в два раза», — отметила эксперт.

Таким образом, подчеркнула доцент, становится понятным и инвестиционный горизонт для тех, кто покупает золото и рассчитывает на более-менее заметную прибыль: не менее трех-пяти лет. Тем более, у золота бывают и периоды весьма затяжного падения, что может заметно увеличить период инвестирования.

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