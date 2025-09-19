Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что наличные доллары США могут стать бесполезными уже в обозримом будущем из-за регулярной смены дизайна купюр, а золото остается единственной надежной альтернативой. Об этом пишет RT.

По словам замглавы Минфина, существующая долларовая система не отражает современных экономических реалий, что подтверждается растущим спросом на золото среди центральных банков мира. Моисеев отметил, что стоимость драгоценного металла будет продолжать расти по мере снижения роли доллара как резервной валюты.

Особую озабоченность вызывает судьба наличных долларов — при очередном обновлении дизайна купюр старые банкноты могут оказаться неконвертируемыми. Замминистра предположил, что существующие долларовые купюры в перспективе можно будет использовать лишь в качестве растопки.

Российское финансовое ведомство рассматривает золото и инвестиционные бриллианты в качестве основных альтернатив для сохранения сбережений. В отношении алмазного рынка ожидается структурный кризис с последующим восстановлением к 2032 году, когда предложение сократится втрое против текущего уровня. Что касается возвращения международных платежных систем, то, по мнению Моисеева, они столкнутся с жесткой конкуренцией с уже занявшими их ниши российскими аналогами.

Ранее в Госдуме оценили вероятность повышения в России ключевого налога.