Замминистра сельского хозяйства Польши высказался за жесткие ограничения на ввоз украинской продукции
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Польша ведет переговоры с Украиной с целью ввести жесткие ограничения на ввоз украинского продовольствия, но Киев их затягивает, заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью RMF FM.
Кроме ограничений на украинские поставки, Колодзейчак предлагает ввести как минимум 8% НДС на продукты питания, которую поступает в ЕС из Украины.
Также чиновник заверил, что будет работать над тем, чтобы сделать границу с Украиной как можно более плотной.
Сегодня польские фермеры выйдут на массовые протесты против ввоза в страну украинской продукции. Ранее границу с Украиной перекрывали польские перевозчики.