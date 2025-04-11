В Белом доме заявили, что Трамп открыт для торговой сделки с КНР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала резкое повышение США импортных пошлин в отошении Пекина и ответные меры на это решение, отметив, что американский президент Дональд Трамп открыт для заключения торговой сделки с Китаем.

Об этом пишет ТАСС в пятницу. Так, Ливитт отметила, что Дональд Трамп уже давал ясно понять, что он открыт к заключению сделки с Китаем и настроен оптимистично на перспективы достижения договоренности по торговле.

Также Ливитт добавила, что если в КНР продолжат принимать ответные меры, то это не будет хорошо для Китая в первую очередь. Также представитель Белого дома добавила, что ставка таможенной пошлины США в отношении КНР остается такой же – на уровне в 145%.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.