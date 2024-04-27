Запчасти для буровых установок начинают производить в подмосковной Дубне

Компания «Альфа Инжиниринг», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», запустила производство запчастей для буровых установок. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что компания разрабатывает и производит компоненты тормозных систем, а также их составных частей и комплектующих. В рамках нового проекта запущено серийное производство тормозного суппорта для буровых установок, которое станет аналогом импортной продукции. Инвестиции в проект составили пятьдесят миллионов рублей. В результате реализации инвестпроекта создано порядка тридцати рабочих мест.

Компания планирует и дальше развивать импортозамещающее направление в сфере машиностроения и разработать еще несколько моделей тормозных механизмов для специальной техники, которые станут аналогами импортных образцов.

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