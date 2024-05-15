«Договариваться» нельзя: что делать, если лишают водительских прав

Закончились майские праздники, когда водителям на дорогах уделяли особое внимание. В результате некоторые столкнулись с лишением прав: заслуженно или по ошибке. Мы выяснили, что делать в спорных случаях и как вернуть важный документ.

В похожей ситуации оказался Никита А. из Лыткарина. Накануне праздников он выпил пива, стоя рядом с автомобилем. Это заметили сотрудники ГИБДД, началось разбирательство. Мужчине грозило лишение прав, что автоматически означало и потерю работы, так как он занимается грузоперевозками. Юрист Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова рассказала, что после рассмотрения в суде дело закрыли. Последствий для водителя не было: ехать в нетрезвом виде он никуда не планировал, да и машина принадлежала его другу.

Эксперт советует и в других неоднозначных ситуациях обращаться в суд. Если автомобилист уверен в своей правоте и предоставит достаточно доказательств, наказания удастся избежать. Кстати, обжаловать решение суда тоже можно. По словам Гусейновой, после апелляции постановление суда первой инстанции нередко отменяют.

Но если суд все-таки лишил водителя прав, Гусейнова рекомендует как можно быстрее сдать «корочки» в ГИБДД, чтобы срок наказания начал исчисляться раньше.

«Права сдаются в течение трех дней после вынесения постановления судом. Если водитель принесет их через год, то срок лишения начнется с того момента, когда те были сданы в ГИБДД», – подчеркивает юрист.

Когда пройдет половина срока лишения, можно будет снова сдавать экзамены на права. При этом нужно, чтобы были оплачены все назначенные штрафы. В некоторых случаях потребуется новая медицинская справка – для тех, кто был лишен прав за езду в состоянии опьянения, употреблял алкоголь после ДТП, отказался от освидетельствования.

А вот пытаться «договариваться» на месте не стоит. Адвокат напоминает, что в этом случае ситуация может усугубиться еще и уголовным делом.

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