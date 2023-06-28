Запрети себе сам: в Банке России придумали, как бороться с мошенниками в сфере кредитования

В России некоторые граждане берут на себя крупные кредиты под гнетом или грамотным убеждением мошенников. Иногда займ от имени другого человека может оформить и сам недоброжелатель.

Как мы уже сообщали ранее, юристы предложили ужесточить условия кредитования. Особенно те, что касаются онлайн-банкинга.

Однако, как рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин, развитие дистанционных финансовых услуг — тоже важная задача.

«Банк России считает важным развитие финансовых услуг, в том числе дистанционных, при условии, что они безопасны для потребителей. Поэтому ЦБ предложил ввести механизм «самозапрета» на кредиты и займы», — рассказал Потехин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Речь идет о том, что любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй, пояснил эксперт.

«При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать в выдаче кредита или займа. Если же, несмотря на установленный запрет, договор потребительского кредита или займа будет заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по этому договору», — пояснил представитель ЦБ.

Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, обсуждался с рынком, внесен в Государственную Думу.

«Предполагается, что закон вступит в силу в следующем году. Такой срок установлен исходя из того, что для настройки предусмотренного законопроектом механизма требуются издание ряда подзаконных нормативных актов, технологическая донастройка Госуслуг, бюро кредитных историй, банков и микрофинансовых организаций», — отметил собеседник.

Ранее мы уже рассказывали, что юристы призывают не выдавать кредиты всем подряд.