Зарплата глав компаний в США впервые за 10 лет не достигла $100 млн

В 2024 году ни один из генеральных директоров компаний из списка S&P 500 не смог заработать совокупное вознаграждение, превышающее отметку в $100 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Такие подсчеты, сделанные на основании данных 168 американских компаний, представлены впервые за 10 лет.

По данным последних исследований, самым высокооплачиваемым CEO в 2024 году стал Брайан Никкол из компании Starbucks, который получил компенсационный пакет в размере $95,8 млн.

На втором месте оказался Ларри Калп из General Electric с вознаграждением в $89 млн. За ним следуют Стив Шварцман из Blackstone с $84 млн и Тим Кук из Apple, которому полагались $74,6 млн.

Интересно, что впервые за долгое время в этот список попал Дэвид Гитлин из Carrier с компенсацией в $65,7 млн.

Базовая зарплата более половины генеральных директоров компаний из S&P 500 в 2024 году составила не менее $16,4 млн, что говорит об общем уровне вознаграждения, который остается высоким, но не достигает прежних рекордов.

Отсутствие генеральных директоров с зарплатой выше $100 млн также отражает изменение экономических настроений в стране. После начала торговой войны при президенте США Дональде Трампе инвесторы и CEO начали выражать опасения по поводу снижения потребительских расходов и возможного сокращения прибыли.

Как отмечают аналитики, наблюдаемое снижение компенсирует напряженности на рынке, заставляет корпорации пересмотреть свою политику в области вознаграждения топ-менеджеров, отклоняясь от прежних рекордов и адаптируясь к новым экономическим условиям.

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